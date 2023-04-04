Егерская бригадная артиллерия эффектно разнесла вражеские укрепления на Донбассе (видео)

Десантники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили полевой лагерь оккупантов. Это произошло на Донецком направлении фронта.

Как сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, враг расположился в одном из районов Донецкой области с надеждой атаковать позиции 71 бригады ДШВ. Однако аэроразведка раскрыла планы врага и "развеяла" намерения оккупантов.

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"Наши БПЛА быстро обнаружили намерения врага, и когда он опрокинул туда дополнительные силы для наступления, бригадная артиллерия разнесла их укрепления вдребезги. Несколько оккупантов стали удобрением для местной флоры и фауны, арсеналы путинского оружия существенно повысили температуру вокруг" прокомментировали кадры уничтожения враждебных позиций в Командовании ДШВ ВСУ.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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