Бійці 30-ї бригади знищили 'Корнет' росіян з ПТРК 'Стугна' (відео)

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет". Для цього українські військові застосували ПТРК "Стугна".

Ліквідація ворожого розрахунку протитанкової керованої ракети відбулася на одній з ділянок фронту. Про це повідомив народний депутат України Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі.

"Російський розрахунок ПТУР "Корнет" було знищено воїнами 30-ї бригади ЗСУ, які чітко відпрацювали з ПТУР "Стугна-П", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові виявили місце розташування ПТКР окупантів. на наступних кадрах вони завдають удару з протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Снаряд влучає точно у ціль.

Точний час та місце знищення ПТКР "Корнет" не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше, бійці ДШВ показали відео знищення російського штурмовика Су-25 "Грач".

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