Бойцы 79-й ДШБ показали видео уничтожение двух российских ПЗРК 'Игла' одной гранатой

Украинские бойцы с помощью сбросов из беспилотника ликвидировали два вражеских зенитно-ракетных комплекса, предназначенных для поражения низко летучих вертолетов и самолетов. Работа защитников из 79 ДШБ попала на видео.

На кадрах можно увидеть, как аэроразведчики из дрона зафиксировали вражеский окоп. В нем находились две ПЗРК "Игла". Первый сброс с беспилотника результата не дал, а вот сброс второй гранаты уничтожил два вражеских зенитно-ракетных комплекса.

Видео дня

"Десантники 79-й десантно-штурмовой бригады со второй попытки одной гранатой уничтожили два российских ПЗРК "Игла", – говорится в описании видео.

На каком направлении фронта произошла ликвидация вражеского оружия, не сообщается.

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ПЗРК "Игла" – это советский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника и других воздушных целей на встречных и параллельных курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех.

Разработка принципиально нового комплекса началась в Коломне в 1971 году. Комплекс был принят на вооружение 1983 года. Главным разработчиком ПЗРК "Игла" был определен КБМ МОТ СССР, а тепловая ГСН создавалась ЛОМО МОТ СССР. Главная цель заключалась в том, чтобы создать ракету с лучшей устойчивостью к мерам противодействия и более высокой боевой эффективностью, чем комплексы предыдущего поколения типа "Стрела".

"Игла" находится на вооружении армии Украины, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств.

Характеристики ПЗРК Игла

Вес: 10,8 кг

Длина: 1,574 м

Диаметр: 72 мм

Боеголовка: 1,17 кг с 390 г взрывчатки

Механизм детонации: contact and grazing fuzes

Двигатель: твердотопливный ракетный двигатель

Операционная дальность: 5,2 км

Практическая граница: 3,5 км

Скорость: 800 м/с

Система наведения: two color infrared

Ранее бойцы ДШВ показали видео уничтожение российского штурмовика Су-25 "Грач".

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