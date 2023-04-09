Погибли 11-летняя девочка и мужчина: в Запорожье оккупанты ночью попали ракетой в частный дом (фото, видео)

Ночью 9 апреля российские оккупационные войска атаковали Запорожье. Ракета попала в частный дом, в результате чего погибла 11-летняя девочка и ее 50-летний отец. Из-под завалов удалось спасти 46-летнюю женщину. Семья мирно спала в своем доме.

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Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко также сообщил, что во время ракетной атаки повреждены окна и кровля еще в десятках соседних домов.

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На месте идет разбор завалов. Улица отключена от газа и электричества.

"Пока улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки", - отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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