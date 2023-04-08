Морские пехотинцы из 36 ОБМП показали 'вручение билетов на концерт Кобзона' под Авдеевкой

Украинские бойцы нанесли значительные потери врагу возле Авдеевки (Донецкая область). Работали по врагу 120-мм снарядами.

Видео уничтожения российских интервентов опубликовано на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. На этих кадрах зафиксировано огневое поражение вражеских позиций.

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Работали защитники из 36 ОБМП совместно с 503 отдельным батальоном морской пехоты.

Видео дня

"Заблудшим российским захватчикам под Авдеевкой морпехи "подсветили" 120-мм путь-дорожку на концерт кобзона", – прокомментировали это видео наши воины.

Также на днях украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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