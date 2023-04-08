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Война в Украине

Морские пехотинцы из 36 ОБМП показали "вручение билетов на концерт Кобзона" под Авдеевкой

Былим Елена

Морские пехотинцы из 36 ОБМП показали 'вручение билетов на концерт Кобзона' под Авдеевкой

Украинские бойцы нанесли значительные потери врагу возле Авдеевки (Донецкая область). Работали по врагу  120-мм снарядами.

Видео уничтожения российских интервентов опубликовано на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. На этих кадрах зафиксировано огневое поражение вражеских позиций.

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Работали защитники из 36 ОБМП совместно с 503 отдельным батальоном морской пехоты.

"Заблудшим российским захватчикам под Авдеевкой морпехи "подсветили" 120-мм путь-дорожку на концерт кобзона", – прокомментировали это видео наши воины.

Также на днях украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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