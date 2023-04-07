'Умножили на ноль': воины-пограничники показали кадры уничтожения вражеского состава БК и грузовика с оккупантами

На востоке Украины наши защитники ликвидировали вражеский состав с боекомплектом. Также был взорван грузовик российских боевиков вместе с оккупантами.

Кадрами зрелищного "минусирования" поделились в Государственной пограничной службе. Там заметили, что аэроразведчики и артиллерия устроили оккупантам "бавовну" на Купянском направлении.

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"На Купянском направлении аэроразведка ГНСУ с артиллерией ВСУ отправили очередную порцию адских "подарков" по враждебным целям. Благодаря корректировке уничтожено место расположения врага с составом боекомплекта и грузовик Урал. Также подтверждено поражение живой силы противника с потерями", - идет видео.

Видео дня

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении бойцы Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" уничтожили группу вагнеровцев.

Также на днях украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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