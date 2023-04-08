Морські піхотинці з 36 ОБМП показали "вручення квитків на концерт Кобзона" під Авдіївкою
Українські бійці завдали значних втрат ворогу біля Авдіївки (Донецька область). Працювали по ворогу 120-мм снарядами.
Відео знищення російських інтервентів опубліковано на Фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. На цих кадрах зафіксовано вогневе ураження ворожих позицій.
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Працювали захисники з 36 ОБМП спільно з 503 Окремим батальйоном морської піхоти.
"Заблукалим російським загарбникам під Авдіївкою морпіхи "підсвітили" 120-мм путь-дорожку на концерт кобзона", – прокоментували це відео наші воїни.
Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.
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