Морські піхотинці з 36 ОБМП показали 'вручення квитків на концерт Кобзона' під Авдіївкою

Українські бійці завдали значних втрат ворогу біля Авдіївки (Донецька область). Працювали по ворогу 120-мм снарядами.

Відео знищення російських інтервентів опубліковано на Фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. На цих кадрах зафіксовано вогневе ураження ворожих позицій.

Читайте також: Воїни-прикордонники показали кадри знищення ворожого складу БК та вантажівки з окупантами

Працювали захисники з 36 ОБМП спільно з 503 Окремим батальйоном морської піхоти.

Відео дня

"Заблукалим російським загарбникам під Авдіївкою морпіхи "підсвітили" 120-мм путь-дорожку на концерт кобзона", – прокоментували це відео наші воїни.

Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!