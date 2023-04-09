Загинули 11-річна дівчинка та чоловік: у Запоріжжі окупанти вночі влучили ракетою у приватний будинок (фото, відео)

Вночі 9 квітня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя. Ракета влучила у приватний будинок, внаслідок чого загинула 11-річна дівчинка та її 50-річний батько. З-під завалів вдалося врятувати 46-річну жінку. Сім'я мирно спала у своїй оселі.

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Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко також повідомив, що під час ракетної атаки пошкоджено вікна та покрівля ще в десятках сусідніх будинків.

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На місці триває розбір завалів. Вулиця відключена від газу та електрики.

"Наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої", – зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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