Автоексперти назвали 10 кращих авто для водіїв-початківців

Для тих, хто тільки починає свій шлях за кермом, вибір першого автомобіля – важливе рішення. Британські та українські автоексперти склали список моделей, які ідеально підійдуть водіям-початківцям.

Фахівці радять обирати вживаний автомобіль. Ці автомобілі обрали завдяки їхній простоті в управлінні, доступності, надійності та низьким витратам на обслуговування. Вони ідеально підійдуть як для повсякденних поїздок по місту, так і для подорожей на невеликі відстані, пише видання What Car.

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За даними експертів, перевага у купівлі вживаних авто наступна:

Доступна ціна: новачки зазвичай мають обмежений бюджет. Вживаний автомобіль дозволяє зекономити значні кошти, особливо якщо це перше авто.

Менша емоційна прив’язаність: у випадку незначних подряпин чи дрібних ДТП, водій менше переживатиме за новенький автомобіль.

Простіший у керуванні: багато моделей, які вже кілька років на ринку, мають простіші системи керування, що полегшує процес навчання.

Які моделі обрати:

Експерти рекомендують звернути увагу на компактні хетчбеки. Вони маневрені, економічні та легкі в управлінні. Серед лідерів рейтингу:

Hyundai i10: компактний і економічний автомобіль, ідеальний для міста.

Kia Picanto: ще один представник корейського автопрому, що відрізняється стильним дизайном та надійністю.

Volkswagen Polo: німецька якість у доступному сегменті.

Volkswagen Up: компактний і міський, ідеальний для початківців.

Nissan Micra: японська надійність та комфорт.

SEAT Ibiza: стильний і спортивний хетчбек.

Skoda Fabia: просторий і функціональний автомобіль.

Citroen C1: компактний і економічний французький автомобіль.

Opel/Vauxhall Corsa: популярна модель з широким вибором комплектацій.

Renault Twingo: незвичайний дизайн і маневреність.

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