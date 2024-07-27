Дешеві, але надійні: ці вживані автомобілі варті того, щоб їх купили

Якщо ви шукаєте надійний, економний і практичний автомобіль для міста, то моделі зі складеного експертами рейтингу. Ці авто поєднують в собі високу якість, доступність і комфорт, що робить їх ідеальним рішенням для повсякденної експлуатації.

Експерти WhatCar підготували рейтинг найкращих вживаних автомобілів у міському сегменті. За даними фахівців, при виборі вживаного авто варто звернути увагу не лише на зовнішній вигляд, але й на надійність та вартість обслуговування. Адже навіть найпривабливіша модель може швидко розчарувати частими поломками.

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Саме тому експерти рекомендують звернути увагу на такі моделі, як Skoda Citigo, Hyundai i10, Volkswagen up, SEAT Mii, Kia Picanto, Suzuki Celerio, Ford Ka+, Toyota Aygo, FIAT 500 та Peugeot 108. Ці автомобілі відрізняються не тільки доступною ціною, але й високою надійністю та економічністю.

Лідером рейтингу стала Skoda Citigo. Цей компактний і маневрений автомобіль ідеально підходить для міських умов. Варто зазначити, що у списку також представлені його найближчі родичі – Volkswagen up і SEAT Mii, які за технічними характеристиками майже ідентичні.

Для любителів стильного дизайну відмінним вибором стане ікона стилю FIAT 500. А якщо ви шукаєте максимально надійний і безпроблемний автомобіль, то варто звернути увагу на Suzuki Celerio.

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