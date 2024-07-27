Дешевые, но надежные: эти подержанные автомобили стоят того, чтобы их купили

Если вы ищете надежный, экономичный и практичный автомобиль для города, то модели из составленного экспертами рейтинга. Эти авто сочетают в себе высокое качество, доступность и комфорт, что делает их идеальным решением для повседневной эксплуатации.

Эксперты WhatCar подготовили рейтинг лучших подержанных автомобилей в городском сегменте. По данным специалистов, при выборе подержанного авто следует обратить внимание не только на внешний вид, но и на надежность и стоимость обслуживания. Ведь даже самая привлекательная модель может быстро разочаровать частыми поломками.

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Именно поэтому эксперты рекомендуют обратить внимание на такие модели как Skoda Citigo, Hyundai i10, Volkswagen up, SEAT Mii, Kia Picanto, Suzuki Celerio, Ford Ka+, Toyota Aygo, FIAT 500 и Peugeot 108. Эти автомобили отличаются не только доступной ценой, но и высокой надежностью и экономичностью.

Лидером рейтинга стала Skoda Citigo. Этот компактный и маневренный автомобиль идеально подходит для городских условий. Следует отметить, что в списке также представлены его ближайшие родственники – Volkswagen up и SEAT Mii, которые по техническим характеристикам почти идентичны.

Для любителей стильного дизайна отличным выбором станет икона стиля FIAT 500. А если вы ищете максимально надежный и беспроблемный автомобиль, то обратите внимание на Suzuki Celerio.

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