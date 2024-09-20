Автомобільні експерти назвали марки авто, які ''виснажать банківський рахунок''

Ринок розкішних автомобілів пропонує безліч моделей, які вражають своїм дизайном, потужністю та комфортом. Однак, за зовнішнім блиском часто ховаються значні витрати на володіння ними. Автомобільні експерти попереджають, що деякі моделі можуть швидко виснажити ваш гаманець.

За даними Statista, середня вартість розкішного авто сягає 75 000 доларів США. Проте, як показує досвід, реальні витрати можуть бути значно вищими. До списку найдорожчих у володінні моделей потрапили такі легендарні бренди, як Bugatti, Rolls-Royce, Range Rover, BMW, Maserati, Audi та Mercedes-Benz.

Розкішні автомобілі – це не просто транспорт, а символ статусу та престижу. Однак, перед тим як придбати таку машину, варто ретельно зважити всі за і проти.

Maserati. Джерело: freepik.com

Висока вартість володіння розкішними автомобілями зумовлена кількома факторами:

Дороге обслуговування: спеціальні деталі, складні інженерні рішення та необхідність звертатися до сервісних центрів бренду призводять до високих витрат на регулярне технічне обслуговування та ремонт. Наприклад, заміна шин на Bugatti Veyron може коштувати понад 30 000 доларів США.

Швидка амортизація: розкішні автомобілі, особливо нові моделі, швидко втрачають свою вартість. За три-п’ять років амортизація може становити від 40% до 70% від початкової вартості.Дороге страхування: Страхові поліси на преміальні авто мають значно вищі ставки порівняно зі звичайними автомобілями.

Рідкісні запчастини: деякі деталі для розкішних авто є рідкісними й можуть коштувати дуже дорого.Які моделі найдорожчі у володінні?

Серед лідерів за вартістю володіння експерти виділяють:

Bugatti Veyron: Легендарний суперкар з неперевершеною швидкістю, але й з астрономічними витратами на обслуговування.

Rolls-Royce Phantom: Синонім розкоші, але вимагає дуже специфічних запчастин і має високі витрати на страхування.

Range Rover: Попри статус позашляховика, має досить часті та дорогі механічні несправності.

BMW 7 серії, Maserati Quattroporte, Audi A8, Mercedes-Benz S-Class: Ці моделі, хоч і трохи доступніші за ціною, також відрізняються високими витратами на обслуговування та швидкою амортизацією.

Щоб уникнути несподіваних витрат, експерти рекомендують звертати увагу на п’ятирічну вартість володіння автомобілем. Цей показник включає всі витрати, пов’язані з володінням авто протягом п’яти років, і дозволяє порівняти різні моделі.

Раніше експерти склали рейтинг надійних автомобілів до 10 тисяч доларів.

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