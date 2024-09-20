Автомобильные эксперты назвали марки авто, которые ''истощат банковский счет''

Рынок роскошных автомобилей предлагает множество моделей, поражающих своим дизайном, мощностью и комфортом. Однако, за внешним блеском часто скрываются значительные затраты на обладание ими. Автомобильные эксперты предупреждают, что некоторые модели могут быстро истощить ваш кошелек.

По данным Statista, средняя стоимость роскошного авто составляет 75 000 долларов США. Однако как показывает опыт, реальные затраты могут быть значительно выше. В список самых дорогих во владении моделей попали такие легендарные бренды как Bugatti, Rolls-Royce, Range Rover, BMW, Maserati, Audi и Mercedes-Benz.

Роскошные автомобили – это не просто транспорт, а символ статуса и престижа. Однако перед тем как приобрести такую машину, следует тщательно взвесить все за и против.

Maserati. Источник: freepik.com

Высокая стоимость владения роскошными автомобилями обусловлена несколькими факторами:

Дорогое обслуживание: специальные детали, сложные инженерные решения и необходимость обращаться в сервисные центры бренда приводят к высоким затратам на регулярное техническое обслуживание и ремонт. К примеру, замена шин на Bugatti Veyron может стоить более 30 000 долларов США.

Быстрая амортизация: роскошные автомобили, особенно новые модели быстро теряют свою стоимость. За три-пять лет амортизация может составлять от 40% до 70% от первоначальной стоимости. Дорогое страхование: Страховые полисы на премиальные авто имеют значительно более высокие ставки по сравнению с обычными автомобилями.

Редкие запчасти: некоторые детали для роскошных авто редки и могут стоить очень дорого. Какие модели самые дорогие во владении?

Среди лидеров по стоимости владения эксперты выделяют:

Bugatti Veyron: Легендарный суперкар с непревзойденной скоростью, но и с астрономическими затратами на обслуживание.

Rolls-Royce Phantom: Синоним роскоши, но требует очень специфических запчастей и имеет высокие затраты на страхование.

Range Rover: Несмотря на статус внедорожника, имеет довольно частые и дорогостоящие механические неисправности.

BMW 7 серии, Maserati Quattroporte, Audi A8, Mercedes-Benz S-Class: Эти модели, хотя и более доступные по цене, также отличаются высокими затратами на обслуживание и быстрой амортизацией.

Чтобы избежать неожиданных расходов, эксперты рекомендуют обращать внимание на пятилетнюю стоимость владения автомобилем. Этот показатель включает все затраты, связанные с владением авто в течение пяти лет, и позволяет сравнить разные модели.

Ранее эксперты составили рейтинг надежных автомобилей до 10 тысяч долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!