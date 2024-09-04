Автовласник вигадав геніально простий спосіб вберегти машину від викрадення (фото)

Боротьба з автомобільними крадіжками іноді потребує нестандартних підходів. Дизайнер Майкл Данбар з Британії вирішив втілити у життя оригінальну ідею, яка робить його автомобіль менш привабливим для злодіїв.

Він звернувся до спеціалістів компанії Clyde's Raps у Глазго, щоб покрити свій Volkswagen Transporter унікальною фарбою, яка імітує іржавий метал. Про цю історію написало видання core77.com.

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Дизайнерське фарбування авто. Джерело: facebook.com/clydewraps

Робота фахівців була спрямована на те, щоб зробити автомобіль настільки непривабливим, що його вигляд не зацікавить навіть найвідчайдушнішого злодія. Фарба, нанесена на авто, виглядає як справжня іржа, що покриває двері, ручки, дзеркала та інші елементи кузова. Вигляд завершують фальшиві металеві панелі, які додають автентичності "іржавому" декору.

Весь процес перетворення фургона включав точні вимірювання, ілюстрацію дизайну та друк на спеціальному вінілі з подальшим матовим ламінуванням, щоб ще більше приглушити кольори. Результат перевершив очікування: авто дійсно виділяється в натовпі, але не через свою привабливість, а завдяки незвичному зовнішньому вигляду.

Дизайнерське фарбування авто. Джерело: facebook.com/clydewraps

Дизайнерське фарбування авто. Джерело: facebook.com/clydewraps

Дизайнерське фарбування авто. Джерело: facebook.com/clydewraps

Дизайнерське фарбування авто. Джерело: facebook.com/clydewraps

Дизайнерське фарбування авто. Джерело: facebook.com/clydewraps

Незабаром після завершення роботи власник автомобіля повідомив, що поліція зупинила його лише через три дні, щоб дізнатися, що відбувається з "іржавим" автомобілем. Це доводить, що дизайнерський хід дійсно працює, адже такий вигляд фургона може стати ефективним захистом від викрадачів.

І хоча цей індивідуальний проєкт потребував додаткових витрат на розробку дизайну, результат виявився вартим витрачених зусиль. Тепер власник може спокійніше залишати свій автомобіль на парковці, знаючи, що його іржавий вигляд навряд чи приверне увагу крадіїв.

Нагадаємо, автовиробник Ford представив електромобіль Mustang Mach-E GT.

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