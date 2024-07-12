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Війна в Україні

Байден відповів, чи дозволить Україні бити американською зброєю по росії

Билім Олена

Байден відповів, чи дозволить Україні бити американською зброєю по росії
Байден відповів, чи дозволить Україні бити американською зброєю по росії

Американський президент Джо Байден підтвердив заборону щодо ударів України по території рф зброєю, наданою США. З його слів, американські військові не вбачають доцільності у таких діях.

Президент США Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що щоденна координація дій щодо України між оборонними та безпековими відомствами США не бачить необхідності в ударах вглиб росії за допомогою американської далекобійної зброї. 

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"Ми дозволили використовувати американську зброю в прикордонних регіонах росії. Чи маємо ми обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", – зазначив Байден.

Він також додав, що США надали Україні більше можливостей для ударів на далеку відстань, а також більше захисних засобів. За його словами, всі рішення щодо використання американської зброї в Україні приймаються на основі порад начальника штабу, міністра оборони та розвідувальних служб США.

"Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно", – додав президент США. 

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