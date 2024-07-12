Байден ответил, позволит ли Украине бить американским оружием по россии

Американский президент Джо Байден подтвердил запрет на удары Украины по территории россии оружием, предоставленным США. По его словам, американские военные не видят целесообразности в таких действиях.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что ежедневная координация действий в отношении Украины между оборонными и ведомствами безопасности США не видит необходимости в ударах вглубь россии с помощью американского дальнобойного оружия.

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"Мы разрешили использовать американское оружие в приграничных регионах россии. Должны ли мы ограничивать? Например, если бы Зеленский имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело ли это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем", – отметил Байден.

Он также добавил, что США предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние, а также больше защитных средств. По его словам, все решения по использованию американского оружия в Украине принимаются на основе советов начальника штаба, министра обороны и разведывательных служб США.

"Наши военные, и я следую советам моего начальника штаба, а также министра обороны и наших сотрудников разведки, и мы каждый день решаем, что они должны, а что не должны делать, как далеко они могут зайти. И это логично", – добавил президент США.

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