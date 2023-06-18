'Бавовна' завітала до російського Брянська: палає недобудований військовий шпиталь (фото та відео)

У Брянській області на росії сталася пожежа в госпіталі для ветеранів, що будується. Розглядається диверсія.

Як повідомили російські ЗМІ, загорівся шпиталь для ветеранів, що будується. Масштабна пожежа сталася у Володарському районі Брянська.

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"Одна з можливих причин пожежі – диверсія", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У соцмережах почали з'являтися фотографії та відео з місця інциденту.

Днями масштабна пожежа сталася на Новочеркаській ГЕС у Ростовській області росії. Причиною пожежі став вибух.

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