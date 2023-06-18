'Бавовна' посетила российский Брянск: горит недостроенный военный госпиталь (фото и видео)

В Брянской области на россии произошел пожар в госпитале для строящегося ветеранов. Рассматривается диверсия.

Как сообщили российские СМИ, загорелся госпиталь для строящегося ветеранов. Масштабный пожар произошел в Володарском районе Брянска.

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"Одна из возможных причин пожара – диверсия", — говорится в сообщении.

Видео дня

В соцсетях стали появляться фотографии и видео с места инцидента.

На днях масштабный пожар произошел на Новочеркасской ГЭС в Ростовской области России. Причиной пожара стал взрыв.

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