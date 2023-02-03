Бігали та повзали по снігу зі зброєю у руках: з'явилися кадри патріотичного виховання малолітніх дітей на росії

російська федерація вирішила змалку привчати дітей до захисту країни, проте роблять це росіяни у дивний спосіб. Так на відео потрапили уроки патріотичного виховання малолітніх дітей, які у мороз повзали по землі зі зброє у руках.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Нижний №1", "нічого незвичайного, просто юні кстівські (з міста Кстово. – Ред.) хлопчаки в шапках з помпончиками повзуть по-пластунськи з "автоматами" в руках". Зазначається, що так дітей тренують щонеділі.

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Виявилося, що тренування проходять у православному клубі "Великоваразька дружина Дмитра Донського". "Це тренування у військовій справі. У дружині кажуть, що так "виховують патріотів рідної Вітчизни" і кожне тренування починають із молитви, – зазначається у повідомленні.

Самі росіяни, що і не дивно, не бачать нічого поганого у таких заняттях, мовляв з дітей виростуть "справжні захисники". Деякі все ж зазначали, що дітям потрібно у їхньому віці мультики дивитися та гратися розвиваючими іграшками. Ось як вони коментували це відео:

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