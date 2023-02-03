Бегали и ползали по снегу с оружием в руках: появились кадры патриотического воспитания малолетних детей на россии

российская федерация решила с детства приучать детей к защите страны, однако делают это россияне странным образом. Так на видео попали уроки патриотического воспитания малолетних детей, в мороз ползавших по земле с оружием в руках.

Как сообщает российский Телеграм-канал "Нижний №1", "ничего необычного, просто юные кстовские (из города Кстово. – Ред.) мальчишки в шапках с помпончиками ползут по-пластунски с "автоматами" в руках". Отмечается, что так детей тренируют по воскресеньям.

Видео дня

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Оказалось, что тренировки проходят в православном клубе "Великоваражская жена Дмитрия Донского". "Эта тренировка по военному делу. В жене говорят, что так "воспитывают патриотов родного Отечества" и каждую тренировку начинают с молитвы, – отмечается в сообщении.

Сами россияне, что и не удивительно, не видят ничего плохого в таких занятиях, мол из детей вырастут "настоящие защитники". Некоторые отмечали, что детям нужно в их возрасте мультики смотреть и играть развивающими игрушками. Вот как они комментировали это видео:

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