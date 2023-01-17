Білоруський полк ЗСУ розгромив росіян, які намагалися обікрасти полеглих бійців ЗСУ: відео від першої особи

Бійці батальйону "Волат", що входить до складу полку імені Кастуся Калиновського, розбили росіян, які намагалися обікрасти загиблих бійців ЗСУ. Відповідне відео оприлюднили у Телеграм-каналі військовики з Білорусі, які воюють на боці ЗСУ.

З відео стало зрозуміло, що росіяни штурмували позиції ЗСУ та вбили кількох захисників. Потім вони вирішили із загиблих зняти одяг та взуття.

Проте росіянам не вдалося здійснити свій план – їх розбили бійці батальйону "Волат". Ці кадри були відзняті ще у грудні, проте їх оприлюднили лише зараз. Білоруси взяли штурмом раніше зайняті ворогом позиції в лісі під Бахмутом.

"Наші бійці з батальйону "Волат" вступили в ближній бій з окупантами як леви. Вони увірвалися на позиції та знищили ворога, коли мерзотники зняли одяг та взуття із загиблих раніше героїв ЗСУ. Ось куди йдуть російські мародери. Хай живе Білорусь і слава Україні!", – йдеться в описі до відео.

Відео дня

На кадрах, які показали воїни з Білорусі, видно як біля тіл українських солдатів лежать трупи росіян. Чути, як один з бійців коментує: "А це нашого роззули, хотіли спі**ть боти, кац*пи єб**".

Обережно, відео містить жорстокі кадри:

Довідково: 25 березня 2022 року громадяни Білорусі добровільно вирішили приєднатися до українських захисників, які боронили Україну від російських інтервентів. Було сформовано батальйон імені Кастуся Калиновського, згодом його перейменували у полк. Бійці полку увійшли до складу ЗСУ.

Цей полк названо на честь національного героя Білорусі, одного з лідерів Січневого повстання проти російської імперії у 1863 році.

Його було сформовано з членів тактичної групи "Білорусь", учасників "Білого легіону" та "Молодого фронту". Також до складу увійшли білоруси, які не мали жодного стосунку до якихось формувань та груп. З травня 2022 року до полку приєдналися батальйони "Литвин" та "Волат" (у перекладі з білоруської "Велетень").

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