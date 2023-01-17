Беларуский полк ВСУ разгромил россиян, пытавшихся обокрасть павших бойцов ВСУ: видео от первого лица

Бойцы батальона "Волат", входящего в состав полка имени Кастуся Калиновского, разбили россиян, пытавшихся обокрасть погибших бойцов ВСУ. Соответствующее видео обнародовали в Телеграмм-канале военные из Беларуси, воюющие на стороне ВСУ.

Из видео стало ясно, что россияне штурмовали позиции ВСУ и убили нескольких защитников. Затем они решили с погибших снять одежду и обувь.

Однако россиянам не удалось осуществить свой план – их разбили бойцы батальона "Волат". Эти кадры были сняты еще в декабре, однако их обнародовали только сейчас. Белорусы взяли штурмом ранее занятые врагом позиции в лесу под Бахмутом.

"Наши бойцы из батальона "Волат" вступили в ближний бой с оккупантами как львы. Они ворвались на позиции и уничтожили врага, когда мерзавцы сняли одежду и обувь с погибших ранее героев ВСУ. Вот куда идут российские мародеры. Да здравствует Беларусь! ", – говорится в описании к видео.

Видео дня

На кадрах, которые показали воины из Беларуси, видно, как у тел украинских солдат лежат трупы россиян. Слышно, как один из бойцов комментирует: "А это нашего разули, хотели сп**ть боты, кац*пы еб**е".

Осторожно, видео содержит жестокие кадры:

25 марта 2022 года граждане Беларуси добровольно решили присоединиться к украинским защитникам, защищавшим Украину от российских интервентов. Был сформирован батальон имени Кастуся Калиновского, впоследствии его переименовали в полк. Бойцы полка вошли в состав ВСУ.

Этот полк назван в честь национального героя Беларуси, одного из лидеров Январского восстания против российской империи в 1863 году.

Он был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона" и "Молодого фронта". Также в состав вошли белорусы, которые не имели никакого отношения к каким-либо формированиям и группам. С мая 2022 года к полку присоединились батальоны "Литвин" и "Волат" (в переводе с белорусского "Великан").

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