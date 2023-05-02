Бензин та гас: як позбутися кротів на городі

Багато дачників потерпають від перебування кротів на їх ділянках. Ці тварини риють ґрунт, роблячи численні ходи і псують клумби та грядки з насадженнями, знижуючи урожайність. UaPortal розбирався, як вигнати кротів з вашої ділянки.

Часник, нарциси, чорнобривці та бобові

Ці рослини мають дуже неприємний для кротів запах, тому їхнє висаджування по периметру ділянки позбавить від появи кротів.

Також, у магазинах продаються спеціальні ароматизовані кульки, які також відлякують кротів. Присипте їх землею по периметру ділянки згідно інструкції.

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Речі із різким запахом

Вмочіть ганчірки у бензин чи просочіть гасом, підійде також нафталін, дуст, розчинник. Звісно, у городі такі речі закопувати не можна, це може призвести до отруєння. Зате в саду, де не ростуть плодово – ягідні культури вони чудово боряться із кротами.

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Затоплення нірок

Води доведеться витрати багато, близько 100 літрів. Заливайте її в нору максимально довго. Кротам стане некомфортно і вони покинуть вашу ділянку.

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