Бензин и керосин: как избавиться от кротов на огороде

Многие дачники страдают от нахождения кротов на их участках. Эти животные роют почву, делая многочисленные ходы и портят клумбы и грядки с насаждениями, снижая урожайность. UaPortal разбирался, как выгнать кротов с вашего участка.

Чеснок, нарциссы, бархатцы и бобовые

Эти растения имеют очень неприятный для кротов запах, поэтому их высадка по периметру участка избавит от появления кротов.

Также, в магазинах продаются специальные ароматизированные шарики, которые также отпугивают кротов. Присыпьте их землей по периметру участка согласно инструкции.

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Вещи с резким запахом

Смочите тряпки в бензине или пропитайте керосином, подойдет также нафталин, дуст, растворитель. Конечно, в огороде такие вещи закапывать нельзя, это может привести к отравлению. Зато в саду, где не растут плодово – ягодные культуры они отлично борются с кротами.

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Затопление нор

Воды придется расходовать много, около 100 литров. Заливайте ее в нору очень долго. Кротам станет некомфортно и они покинут ваш участок.

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