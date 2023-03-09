Безглузді лайфхаки для автомобілістів, які не варто робити, щоб не було гірше

За останні роки, водії по всьому світу діляться своїми лайфхаками про те, як покращити їхню щоденну їзду на дорозі. Проте, не всі поради є ефективними. Нижче наведено список популярних "настанов" для водіїв, які, на жаль, не працюють так, як цього очікують недосвідчені автомобілісти.

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Деякі водії радять закривати одне око, щоб легше оцінювати відстань та швидкість інших машин. Цей лайфхак не працює, оскільки це призводить до порушення сприйняття відстані та збільшує ризик ДТП;

Також не слід використовувати ручну гальмівну систему для зниження швидкості машини. Цей лайфхак також не є ефективним, оскільки це може призвести до поломок гальмівної системи та інших деталей автомобіля;

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Використання м'ячів у відсіку для напоїв, щоб запобігти перекиданню предметів. Цей лайфхак не є безпечним. М'ячі можуть стати причиною затримання повітряних подушок у разі аварії та спричинити серйозні травми пасажирів;

Деякі водії використовують мобільний телефон, щоб освітлювати дорогу в темний час доби. Цей лайфхак може призвести до додаткового відволікання водія та зменшення уваги. Якщо у вас не працюють фари – час їхати в сервіс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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