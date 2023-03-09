Бессмысленные лайфхаки для автомобилистов, которые не следует делать, чтобы не было хуже

В последние годы, водители по всему миру делятся своими лайфхаками о том, как улучшить их ежедневную езду на дороге. Однако, не все советы эффективны. Ниже представлен список популярных "установок" для водителей, которые, к сожалению, не работают так, как этого ожидают неопытные автомобилисты.

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Некоторые водители советуют закрывать глаз, чтобы легче оценивать расстояние и скорость других машин. Этот лайфхак не работает, поскольку это приводит к нарушению восприятия расстояния и увеличивает риск ДТП;

Также не следует использовать ручную тормозную систему для снижения скорости машины. Этот лайфхак также не эффективен, поскольку это может привести к поломкам тормозной системы и другим деталям автомобиля;

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Использование мячей в отсеке для напитков, чтобы предотвратить опрокидывание предметов. Этот лайфхак небезопасен. Мячи могут стать причиной задержания воздушных подушек в случае аварии и причинить серьезные травмы пассажиров;

Некоторые водители используют мобильный телефон, чтобы освещать дорогу в темное время суток. Этот лайфхак может привести к дополнительному отвлечению водителя и уменьшению внимания. Если у вас не работают фары – пора ехать в сервис.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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