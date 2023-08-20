Без використання хімічних засобів: як легко почистити килим

У пошуках способів ефективного чищення килимів, потрібно не лише обирати дорогі хімічні засоби. Замість цього варто звернути увагу на турецький метод чищення.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що для приведення килима до ідеального стану не потрібно витрачати гроші на дорогі побутові засоби. Тоді як турецький метод чищення килимів включає в себе використання звичайної солі.

Турецький метод чищення килимів за допомогою солі – це ефективний і економний спосіб догляду за килимами, який дозволяє зберегти природну чистоту та привабливість ваших покриттів. Цей метод є дуже простим та доступним. Вам знадобляться лише дрібна сіль, щітка та пилосос.

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Для невеликого килима варто взяти дві-три столові ложки солі, а для великого – п'ять-шість. Поступово розподіліть сіль по всій поверхні килима за допомогою щітки, після чого залиште її на 15-20 хвилин.

По завершенню цього часу за допомогою пилососа видаліть залишки солі разом зі всіма забрудненнями. Цей простий процес дозволить вам відновити красу та свіжість вашого килима, зробивши його майже новим.

Нагадаємо, ми розповіли про дешеві способи усунення неприємного аромату з килимового покриття. Для цього вам знадобиться всього два інгредієнти — оцет і ефірна олія із запахом лаванди.

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