Без использования химических средств: как легко почистить ковер

В поисках способов эффективной чистки ковров нужно не только выбирать дорогостоящие химические средства. Вместо этого следует обратить внимание на турецкий метод чистки.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что для приведения ковра в идеальное состояние не нужно тратить деньги на дорогие бытовые средства. В то время как турецкий метод чистки ковров включает в себя использование обычной соли.

Турецкий метод чистки ковров с помощью соли – это эффективный и экономичный способ ухода за коврами, позволяющий сохранить естественную чистоту и привлекательность ваших покрытий. Этот метод очень простой и доступный. Вам понадобится только мелкая соль, щетка и пылесос.

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Для небольшого ковра следует взять две-три столовых ложки соли, а для большого – пять-шесть. Равномерно распределите соль по всей поверхности ковра при помощи щетки, после этого оставьте ее на 15-20 минут.

По истечении этого времени с помощью пылесоса удалите остатки соли вместе со всеми загрязнениями. Этот простой процесс позволит вам восстановить красоту и свежесть вашего ковра, сделав его почти новым.

Напомним, мы рассказали о дешевых способах устранения неприятного аромата из коврового покрытия. Для этого вам понадобится всего два ингредиента – уксус и эфирное масло с запахом лаванды.

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