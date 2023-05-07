Без борошна: Як приготувати неймовірно ніжні деруни всього з 3-х інгредієнтів

Деруни – чудовий варіант швидкого і ситного сніданку, обіду або вечері. Попри простоту в приготуванні, деруни виходять надзвичайно смачним і ніжними. Деруни добре насичують і допомагають заспокоїти голод. Їх можна подавати як самостійну страву, приправлену сметаною та соусами, а також приготувати з додаванням м'яса – так вони будуть ще більш смачними і поживними.

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Сьогодні ми спробуємо приготувати деруни без використання борошна всього з 3-х інгредієнтів. Такий підхід зробить страву ніжнішою і смачнішою. Ми впевнені, що деруни, приготовані за цим способом, точно вам сподобаються.

Інгредієнти:

5 середнього розміру картоплин;

1 цибулина;

1 куряче яйце;

третина чайної ложки меленого перцю, солі та сушених трав.

Помийте картоплю, очистіть її і натріть на терці. Помийте і очистіть цибулю, а потім також натріть на терці. З'єднайте овочі, перемішайте їх і позбавте масу надлишку рідини. Додайте куряче яйце, сіль і прянощі до маси, і добре перемішайте. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте деруни до золотистої скоринки – це займе близько 4-5 хвилин з кожного боку.

Відео дня

Тепер ваші смачні деруни без борошна готові насолоджувати ваші смакові рецептори. Смачного!

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