Швидкий та бюджетний сніданок: що приготувати на 25 гривень

Корисний сніданок зовсім не означає, що на кухні довго доведеться возитися. Адже ранкові страви можуть бути й приготованими нашвидкуруч з усього, що може бути в холодильнику.

Пропонуємо вашій увазі рецепт страви, яка обійдеться всього у 25 гривень. А за бажанням ви можете додати до цієї страви й дорожчі інгредієнти, якщо маєте їх у холодильнику.

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Вам знадобиться підсмажений шматочок будь-якого хліба (або тост) та два яйця. Якщо десь завалявся шматок твердого сиру, то ще краще – натріть його на терці, аби присипати яйце.

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Готуємо так:

Шматок хліба підсушіть у тостері, або на сухій пательні. Яйця посмажте й посоліть, можна присипати улюбленими приправами. Викладіть їх на хліб та присипте тертим сиром, поки гарячі. Викладіть на тарілку, якщо є якісь овочі, чи може зелень – додайте до страви. Смачного!

Пропонуємо до цієї страви заварити каву з лимоном. Рецепт читайте тут.

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