Як приготувати корисну каву з лимоном: класичний рецепт
Кава з лимоном – це незвичайний спосіб насолодитися ароматом кави та свіжості лимона. Цей напій є популярним у країнах Середземномор'я та Європи і відомий своїми корисними властивостями. Якщо ви хочете спробувати цей напій вдома, ми пропонуємо класичний рецепт.
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Інгредієнти:
- 2 столові ложки меленої кави;
- 1 склянка води;
- 1 лимон;
- Цукор до смаку.
Приготування:
- Приготуйте каву звичайним способом, використовуючи свою улюблену кавоварку або фільтр для кави;
- Очистіть лимон від шкірки та розріжте його на кілька шматочків;
- Вичавіть сік з лимона в окремий контейнер;
- Додайте цукор до соку лимона та змішайте, доки цукор повністю не розчиниться;
- Додайте суміш з цукром та лимонним соком до готової кави та добре перемішайте;
- Подаємо напій гарячим та насолоджуємося неповторним смаком кави з лимоном.
Цей напій ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися кавою з нестандартним смаком. Кава з лимоном також має багато корисних властивостей, таких як високий вміст вітаміну С, зниження рівня стресу та підвищення настрою.
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