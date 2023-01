П'ять продуктів, які в жодному разі не можна додавати каву

Кава стала звичною частиною життя сучасного суспільства. Проте деякі інгредієнти можуть перетворити цей запашний напій на шкідливий.

Експерти онлайн-видання про здоров'я і правильне харчування Eat This, Not That! пояснили, від яких добавок краще відмовитися. Це збереже справжній смак кави та не нашкодить вашому організму.

Маршмелоу та шоколад

Не варто додавати в каву зефір, маршмелоу та шоколад. Оскільки таким чином ви псуєте смак напою та позбавляєте неповторного аромату.

Сиропи та ароматизатори

Сиропи та ароматизатори можуть викликати проблеми зі шлунком через свій штучний склад. Також у них міститься багато цукру (більше, ніж в звичайній ложці цукру).

При цьому навіть у вершках, які додають до кави, містять синтетичні добавки та консерванти.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Цукор та мед

Експерти радять не додавати до кави цукор, різні сиропи, згущене молоко, мед та навіть морозиво. Оскільки таким чином ви насичуєте свій організм вуглеводами, які вам не потрібні. Це також призводить до набору ваги.

Мед – не замінник цукру, оскільки він насичує каву фруктозою. Подібні замінники цукру з фруктозою також не вгамовують апетит, а навпаки – роблять його ще більшим.

Молоко

Попри те, що для нас стало звичним поєднувати каву з молоком, але так робити не варто. Оскільки одна чашка виводить з організму 2-3 г кальцію. Лише напої без кофеїну можна поєднувати з молоком або вершками високої жирності.

Алкоголь

Віскі та коньяк не варто додавати в каву, оскільки це провокує здуття живота. При цьому алкоголь може спричинити головний біль вже через кілька годин.

Через такий напій відбувається сильне навантаження на печінку.

Читайте також: Чим небезпечна звичка поєднувати нікотин та кофеїн

Які добавки можна додати до кави

До кави можна додавати продукти, у складі яких відсутні цукор, велика кількість вуглеводів та жир. Тому підійдуть нежирні вершки та замінники цукру без фруктози. Обирайте краще соєве, кокосове або вівсяне молоко.

Експерти рекомендують додавати до кави корицю, кардамон та навіть перець. А такий напій з лимоном буде тільки бадьорити.

Нагадаємо, що тим, хто не уявляє своє життя без кави, варто дотримуватися деяких правил, щоб отримати від напою користь. Регулярне вживання кави може принести користь здоров'ю лише, якщо цей напій правильно споживати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!