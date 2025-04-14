Чи варто вкладатись у житлову нерухомість в Україні у 2025 році: експерт назвав ризики та вигоди

Попит на квартири зростає, і держава активно підтримує іпотечні програми – здається, кращого моменту для купівлі житла годі й шукати. Та чи справді сьогодні найвдаліший час для інвестування в нерухомість?

"На початку року, поки не працювали реєстри, ринок нерухомості завмер. Як тільки реєстри запрацювали – ринок набрав обертів і на зараз ситуація з попитом виглядає кращою, ніж до війни", – розповіла "РБК-Україна" експертка з нерухомості Олена Бондарук. Вона зазначає, що навіть в умовах війни будівельна активність у багатьох містах зростає, а попит на житло підтримується завдяки програмі "єОселя". На сьогодні спостерігається значна кількість покупців, які оформлюють угоди через державні програми.

За словами експертки, попит на житло присутній, однак він не перевищує рівень пропозиції, тож очікувати суттєвого зростання цін наразі не варто. Ринок загалом демонструє активність, але залишається стабільним. Як і раніше, зниження вартості характерне для менш привабливих об'єктів – це можуть бути квартири з великою площею або ті, що розташовані далеко від метро чи центру міста. Проте це звична ситуація для ринку, а не нова тенденція.

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Іпотека від держави стимулювала попит

Іпотечні програми перетворилися на одну з найефективніших державних ініціатив останнього часу. "Великий попит має програма єОселя. 3% для пільгової категорії: військові, поліція, лікарі, викладачі. 7% для інших громадян. Під іпотечне кредитування підпадають обʼєкти до 3 років, з моменту введення в експлуатацію. Звичайна іпотека 19-19,5% річних", – сказала Олена Бондарук.

Щоб оформити іпотеку, необхідно мати офіційне джерело доходу, який дозволяє не лише покривати щомісячний платіж, а й залишати фінансовий запас. Це може бути як заробітна плата найманого працівника, так і дохід фізичної особи-підприємця на відповідному рівні. Для початку розгляду заявки банк вимагає довідку про доходи за останні 6 місяців від працівників або річну податкову декларацію – у випадку з ФОПами.

Як зазначає експертка, попередню заявку на участь у програмі можна подати через застосунок "Дія". Після первинного схвалення слід обрати банк і продовжити роботу з його менеджером. Обраний об’єкт проходить розгляд на кредитному комітеті, і в разі позитивного рішення кошти на придбання житла надаються. Мінімальний початковий внесок за програмою "єОселя" становить 20%, а для молодих позичальників до 25 років – лише 10%.

Державні іпотечні ініціативи помітно пожвавили ринок житлової нерухомості. Найбільший інтерес викликають квартири в новобудовах, зведених за останні три роки. Значну частину угод фінансують через іпотечне кредитування або за рахунок державних компенсаційних програм.

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Купувати чи зачекати

Якщо у вас є стартовий капітал, стабільне джерело доходу та намір оселитися в конкретному місті – не варто зволікати, радить експерт. Зараз ще можна придбати житло за "докризовими" цінами, а також скористатися доступними державними програмами.

"Якщо є фінансова можливість купити нерухомість за власні заощадження або в кредит, вкладайте", – наголошує Олена Бондарук.

Вона вважає, що у 2025 році придбання нерухомості цілком виправдане, якщо ви ретельно підготувалися, об'єктивно оцінили ризики та не покладаєтеся на випадок. За умови грамотного вибору житло може повністю себе виправдати за 8–10 років. Кілька років здачі в оренду дозволяють повернути вкладені кошти.

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