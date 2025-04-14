Стоит ли вкладываться в жилую недвижимость в Украине в 2025 году: эксперт назвал риски и выгоды

Спрос на квартиры растет, и государство активно поддерживает ипотечные программы – кажется, лучшего момента для покупки жилья не найти. Но действительно ли сегодня самое удачное время для инвестирования в недвижимость?

"В начале года, пока не работали реестры, рынок недвижимости замер. Как только реестры заработали – рынок набрал обороты и на сейчас ситуация со спросом выглядит лучше, чем до войны", – рассказала "РБК-Украина" эксперт по недвижимости Елена Бондарук. Она отмечает, что даже в условиях войны строительная активность во многих городах растет, а спрос на жилье поддерживается благодаря программе "еОселя". На сегодня наблюдается значительное количество покупателей, которые оформляют сделки через государственные программы.

По словам эксперта, спрос на жилье присутствует, однако он не превышает уровень предложения, поэтому ожидать существенного роста цен пока не стоит. Рынок в целом демонстрирует активность, но остается стабильным. По-прежнему снижение стоимости характерно для менее привлекательных объектов – это могут быть квартиры с большой площадью или те, что расположены далеко от метро или центра города. Однако это привычная ситуация для рынка, а не новая тенденция.

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Ипотека от государства стимулировала спрос

Ипотечные программы превратились в одну из самых эффективных государственных инициатив последнего времени. "Большим спросом пользуется программа еОселя. 3% для льготной категории: военные, полиция, врачи, преподаватели. 7% для других граждан. Под ипотечное кредитование подпадают объекты до 3 лет, с момента ввода в эксплуатацию. Обычная ипотека 19-19,5% годовых", – сказала Елена Бондарук.

Чтобы оформить ипотеку, необходимо иметь официальный источник дохода, который позволяет не только покрывать ежемесячный платеж, но и оставлять финансовый запас. Это может быть как заработная плата наемного работника, так и доход физического лица-предпринимателя на соответствующем уровне. Для начала рассмотрения заявки банк требует справку о доходах за последние 6 месяцев от работников или годовую налоговую декларацию – в случае с ФОПами.

Как отмечает эксперт, предварительную заявку на участие в программе можно подать через приложение "Дія". После первичного одобрения следует выбрать банк и продолжить работу с его менеджером. Выбранный объект проходит рассмотрение на кредитном комитете, и в случае положительного решения средства на приобретение жилья предоставляются. Минимальный первоначальный взнос по программе "еОселя" составляет 20%, а для молодых заемщиков до 25 лет – всего 10%.

Государственные ипотечные инициативы заметно оживили рынок жилой недвижимости. Наибольший интерес вызывают квартиры в новостройках, возведенных за последние три года. Значительную часть сделок финансируют через ипотечное кредитование или за счет государственных компенсационных программ.

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Покупать или подождать

Если у вас есть стартовый капитал, стабильный источник дохода и намерение поселиться в конкретном городе – не стоит медлить, советует эксперт. Сейчас еще можно приобрести жилье по "докризисным" ценам, а также воспользоваться доступными государственными программами.

"Если есть финансовая возможность купить недвижимость за собственные сбережения или в кредит, вкладывайте", – отмечает Елена Бондарук.

Она считает, что в 2025 году приобретение недвижимости вполне оправдано, если вы тщательно подготовились, объективно оценили риски и не полагаетесь на случай. При грамотном выборе жилье может полностью себя оправдать за 8-10 лет. Несколько лет сдачи в аренду позволяют вернуть вложенные средства.

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