Кометы, образованные из каменистых частиц, льда и застывших газов, иногда не выдерживают тесного сближения с Солнцем и разрушаются. Во время такого прохождения они могут распасться, и именно это, по мнению астрономов, произошло с недавно обнаруженной кометой C/2025 F2 (SWAN).

Несмотря на это, ее обломки еще можно будет наблюдать на ночном небе. Об этом пишет CNN.

Астрономы из США сообщили, что новая комета C/2025 F2 (SWAN), скорее всего, распалась еще до того, как смогла приблизиться к Солнцу на минимальное расстояние. Такой вывод сделан на основе данных, полученных с помощью наземных обсерваторий. Специалисты предполагают, что резкий рост яркости объекта недавно был вызван его разрушением. По мнению исследователей, после кометы остались фрагменты, а также газово-пылевое облако, которое еще можно будет наблюдать в ночном небе в конце апреля и в начале мая, пока оно окончательно не исчезнет.

Впервые за 2 миллиона лет: редкое космическое шоу появилось над Землей (фото). Источник: Live Science

Комета C/2025 F2 (SWAN) была обнаружена в начале апреля 2025 года и сразу стала объектом повышенного интереса среди астрономов. Ее приближение к Солнцу считалось уникальным явлением, которое выпадает раз в жизни. По подсчетам ученых, эта комета попала во внутреннюю часть Солнечной системы из Облака Оорта - отдаленной области на ее окраинах, где сосредоточены миллионы ледяных тел. Исследователи убеждены, что C/2025 F2 приблизилась к Солнцу впервые за более чем 2 миллиона лет. Однако это историческое путешествие завершилось для нее фатально.

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Отметим, что, по прогнозам астрономов, комета C/2025 F2 (SWAN) должна была достичь ближайшего расстояния к Солнцу 1 мая, после чего ожидалось, что она начнет обратный путь к региону своего происхождения.

По словам астрономов, резкое падение яркости кометы C/2025 F2 (SWAN), вероятно, свидетельствует о том, что она не выдержала интенсивного солнечного тепла и распалась на части. В то же время ученые отмечают, что для окончательного подтверждения этого предположения необходимы дополнительные наблюдения.

Впервые за 2 миллиона лет: редкое космическое шоу появилось над Землей (фото). Источник: Live Science

Когда комета приближается к Солнцу, ее ледяная поверхность начинает испаряться, образуя вокруг нее газовую оболочку – кому – и длинный хвост. Именно эти элементы отражают солнечный свет, благодаря чему комета кажется яркой. Однако по мере таяния льда ее яркость постепенно угасает. По оценкам ученых, от кометы C/2025 F2 (SWAN) осталось только пылевое облако, которое также вскоре исчезнет с небосклона.

Впервые за 2 миллиона лет: редкое космическое шоу появилось над Землей (фото). Источник: Live Science

Как отмечают исследователи, крупные кометы обычно способны выдержать приближение к Солнцу, не претерпев разрушения. Однако C/2025 F2 (SWAN) имеет сравнительно малые размеры. Подобные объекты часто вращаются с большой скоростью, что делает их уязвимыми к распаду на фрагменты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые на пороге раскрытия секрета явления, пугающего моряков более 400 лет.

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