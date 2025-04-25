Комети, утворені з кам'янистих частинок, льоду та застиглих газів, іноді не витримують тісного зближення з Сонцем і руйнуються. Під час такого проходження вони можуть розпастися, і саме це, на думку астрономів, відбулося з нещодавно виявленою кометою C/2025 F2 (SWAN).

Попри це, її уламки ще можна буде спостерігати на нічному небі. Про це пише CNN.

Астрономи зі США повідомили, що нова комета C/2025 F2 (SWAN), найімовірніше, розпалася ще до того, як змогла наблизитися до Сонця на мінімальну відстань. Такий висновок зроблено на основі даних, отриманих за допомогою наземних обсерваторій. Фахівці припускають, що різке зростання яскравості об’єкта нещодавно було спричинене його руйнуванням. На думку дослідників, після комети залишилися фрагменти, а також газово-пилова хмара, яку ще можна буде спостерігати в нічному небі наприкінці квітня та на початку травня, поки вона остаточно не зникне.

Вперше за 2 мільйони років: рідкісний космічне шоу з’явилося над Землею (фото). Джерело: Live Science

Комету C/2025 F2 (SWAN) було виявлено на початку квітня 2025 року, і вона одразу стала об'єктом підвищеного інтересу серед астрономів. Її наближення до Сонця вважалося унікальним явищем, яке випадає раз на життя. За підрахунками науковців, ця комета потрапила до внутрішньої частини Сонячної системи з Хмари Оорта – віддаленої області на її околицях, де зосереджені мільйони крижаних тіл. Дослідники переконані, що C/2025 F2 наблизилася до Сонця вперше за понад 2 мільйони років. Однак ця історична подорож завершилася для неї фатально.

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Зазначимо, що, за прогнозами астрономів, комета C/2025 F2 (SWAN) мала досягти найближчої відстані до Сонця 1 травня, після чого очікувалося, що вона розпочне зворотний шлях до регіону свого походження.

Вперше за 2 мільйони років: рідкісний космічне шоу з’явилося над Землею (фото). Джерело: Live Science

За словами астрономів, різке падіння яскравості комети C/2025 F2 (SWAN), ймовірно, свідчить про те, що вона не витримала інтенсивного сонячного тепла і розпалася на частини. Водночас науковці зазначають, що для остаточного підтвердження цього припущення необхідні додаткові спостереження.

Коли комета наближається до Сонця, її крижана поверхня починає випаровуватися, утворюючи навколо неї газову оболонку – кому – та довгий хвіст. Саме ці елементи відбивають сонячне світло, завдяки чому комета здається яскравою. Проте в міру танення льоду її яскравість поступово згасає. За оцінками науковців, від комети C/2025 F2 (SWAN) залишилася лише пилова хмара, яка також невдовзі зникне з небосхилу.

Вперше за 2 мільйони років: рідкісний космічне шоу з’явилося над Землею (фото). Джерело: Live Science

Як зазначають дослідники, великі комети зазвичай здатні витримати наближення до Сонця, не зазнавши руйнування. Проте C/2025 F2 (SWAN) має порівняно малі розміри. Подібні об’єкти часто обертаються з великою швидкістю, що робить їх уразливими до розпаду на фрагменти.

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