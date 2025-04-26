Стаж под вопросом: какие периоды не учитываются при выходе на пенсию
Не каждый период работы учитывается при расчете страхового стажа для назначения пенсии. Какие годы могут не войти в стаж и как это может повлиять на выход на пенсию – читайте ниже.
При подсчете страхового стажа отдельные годы могут быть исключены. В частности, не учитываются:
- периоды без официального трудоустройства;
- обучение, которое проходило после 2004 года;
- трудовая деятельность без уплаты единого социального взноса
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины.
Кроме того, в страховой стаж не включаются следующие периоды:
- Работа, выполняемая до 2004 года, если она не зафиксирована в трудовой книжке. В этом случае необходимо предоставить Пенсионному фонду дополнительные документы: справки, акты сверки или письменные показания по меньшей мере двух коллег, которые могут подтвердить факт трудоустройства.
- Занятость без официального оформления, когда не уплачивались обязательные страховые взносы.
- Работа по гражданско-правовым соглашениям до 2016 года, поскольку ранее по таким договорам взносы в Пенсионный фонд не начислялись.
- Обучение в образовательных учреждениях (техникумах, колледжах, университетах), если оно проходило после 2004 года.
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Что считается страховым стажем для назначения пенсии
Страховой стаж – это время официальной занятости, начиная с 2004 года, за которое работодатель платил единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не меньше минимального.
Также в страховой стаж причисляется:
- подтвержденный трудовой стаж, набранный в 2004 году;
- годы очного обучения, если они приходятся на период до 2004 года.
В Украине в страховой стаж также включается время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет.
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