Стаж під питанням: які періоди не враховуються при виході на пенсію

Не кожен період роботи враховується під час розрахунку страхового стажу для призначення пенсії. Які саме роки можуть не увійти до стажу та як це може вплинути на вихід на пенсію – читайте нижче.

Під час підрахунку страхового стажу окремі роки можуть бути виключені. Зокрема, не враховуються:

періоди без офіційного працевлаштування;

навчання, що відбувалося після 2004 року;

трудова діяльність без сплати єдиного соціального внеску.

Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України.

Крім того, до страхового стажу не включаються такі періоди:

Робота, що виконувалася до 2004 року, якщо вона не зафіксована у трудовій книжці. У цьому випадку потрібно надати Пенсійному фонду додаткові документи: довідки, акти звірки або письмові свідчення щонайменше двох колег, які можуть підтвердити факт працевлаштування.

Зайнятість без офіційного оформлення, коли не сплачувалися обов’язкові страхові внески.

Робота за цивільно-правовими угодами до 2016 року, оскільки раніше за такими договорами внески до Пенсійного фонду не нараховувалися.

Навчання в освітніх закладах (технікумах, коледжах, університетах), якщо воно відбувалося після 2004 року.

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Що вважається страховим стажем для призначення пенсії

Страховий стаж – це час офіційної зайнятості, починаючи з 2004 року, за який роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не меншому за мінімальний.

Також до страхового стажу зараховується:

підтверджений трудовий стаж, набраний до 2004 року;

роки очного навчання, якщо вони припадають на період до 2004 року.

В Україні до страхового стажу також включається час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Раніше ми розповідали, хто має право на соцпенсію та з якого віку її призначають.

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