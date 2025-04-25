Армия РФ атаковала Харьков и Павлоград дронами: попадание в многоэтажку и погибшие, среди них - ребенок (фото)

В ночь на 25 апреля Харьков подвергся очередной воздушной атаке — в городе раздались взрывы, зафиксировано попадание вражеских беспилотников и возникли масштабные пожары. Город атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".

Было слышно, по меньшей мере, два взрыва, а в воздухе на тот момент оставались еще беспилотники. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Харьковской области Олег Синегубов.

Синегубов подтвердил взрывы и отметил, что информация о пострадавших и последствиях ударов еще уточняется. Терехов добавил, что атака повлекла несколько попаданий по территории местных предприятий, где вспыхнули пожары. Одно из попаданий зафиксировано в Слободском районе Харькова — там загорелось гражданское предприятие. По состоянию на 00.57 зафиксировано пять ударов по городу.

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Ближе к часу ночи в Харькове снова раздались взрывы. По предварительным данным, в результате последних ударов повреждены несколько частных домов.

Не менее сложная ситуация сложилась и в Днепропетровской области. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, в Синельниковском и Самаровском районах после российских ударов занялись пожары на предприятиях. В Павлограде в результате атаки сгорела часть многоэтажки. По состоянию на 7.30 подтверждена гибель двух человек, среди которых 76-летняя женщина. Шесть человек госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте, в том числе 15-летняя девушка.

Около 8:30 появилась обновленная информация — количество погибших выросло до трех, среди них ребенок.

Кроме того, ночью под обстрелы попали Никополь и Марганецкая община. Российские войска применили FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град".

Напомним, армия РФ атаковала автобус в Марганце.

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