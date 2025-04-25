Армія РФ атакувала Харків та Павлоград дронами: є влучання в багатоповерхівку та загиблі, серед них - дитина (фото)

У ніч на 25 квітня Харків зазнав чергової повітряної атаки — в місті пролунали вибухи, зафіксовано влучання ворожих безпілотників і виникли масштабні пожежі. Місто атакували дрони-камікадзе типу "Шахед".

Було чутно щонайменше два вибухи, а в повітрі на той момент залишались ще безпілотники. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Харківської області Олег Синєгубов.

Синєгубов підтвердив вибухи та зазначив, що інформація щодо постраждалих і наслідків ударів ще уточнюється. Терехов додав, що атака спричинила декілька влучань по території місцевих підприємств, де спалахнули пожежі. Одне з влучань зафіксовано у Слобідському районі Харкова — там загорілося цивільне підприємство. Станом на 00:57 зафіксовано п’ять ударів по місту.

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Ближче до першої ночі в Харкові знову пролунали вибухи. За попередніми даними, внаслідок останніх ударів пошкоджені кілька приватних будинків.

Не менш складна ситуація склалась і на Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, в Синельниківському та Самарівському районах після російських ударів зайнялись пожежі на підприємствах. У Павлограді в результаті атаки згоріла частина багатоповерхівки. Станом на 7:30 підтверджено загибель двох осіб, серед яких 76-річна жінка. Шестеро людей госпіталізовані, одна з них у тяжкому стані. Ще двом постраждалим надали допомогу на місці, серед них — 15-річна дівчина.

Близько 8:30 з’явилася оновлена інформація — кількість загиблих зросла до трьох, серед них є дитина.

Крім того, вночі під обстріл потрапили Нікополь і Марганецька громада. Російські війська застосували FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню "Град".

Нагадаємо, армія РФ атакувала автобус у Марганці.

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