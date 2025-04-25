Будет уже не 220 вольт: в Украине изменятся стандарты электронапряжения

В Украине меняется стандарт электрического напряжения. Теперь он будет составлять уже не 220 вольт.

Согласно постановлению Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги, изменения будут происходить в соответствии с новым кодексом систем распределения электроэнергии. Об этом сообщает "24 Канал".

Начиная с 1 июля 2025 года, в электросети будет действовать новый стандарт напряжения – вместо 220 вольт оно будет составлять 230.

"В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности – переход на номинальное напряжение 230/400 В", – отмечается в сообщении Нацкомиссии.

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Одно из ключевых обновлений – введение четких границ допустимого колебания напряжения в сети: от 207 до 253 В (что соответствует ±10% от нового стандарта 230 В).

Эти изменения должны улучшить качество электроснабжения благодаря более стабильному напряжению:

уменьшится риск выхода из строя бытовой техники;

снизится потребность в использовании дополнительных устройств для защиты;

повысится энергоэффективность: электроприборы будут работать в более благоприятном режиме без перегрузок и излишних потерь электроэнергии.

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