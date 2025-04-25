Буде вже не 220 вольт: в Україні зміняться стандарти електронапруги

В Україні змінюється стандарт електричної напруги. Тепер він складатиме вже не 220 вольтів.

Згідно з постановою Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги, зміни відбуватимуться відповідно до нового кодексу систем розподілу електроенергії. Про це повідомляє "24 Канал".

Починаючи з 1 липня 2025 року, в електромережі діятиме новий стандарт напруги — замість 220 вольтів вона становитиме 230.

"В Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 В", – зазначається у повідомленні Нацкомісії.

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Одне з ключових оновлень – запровадження чітких меж допустимого коливання напруги в мережі: від 207 до 253 В (що відповідає ±10% від нового стандарту 230 В).

Ці зміни мають покращити якість електропостачання завдяки стабільнішій напрузі:

зменшиться ризик виходу з ладу побутової техніки;

знизиться потреба у використанні додаткових пристроїв для захисту;

підвищиться енергоефективність:електроприлади працюватимуть у більш сприятливому режимі без перевантажень і зайвих втрат електроенергії.

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