Социальные стандарты под прицелом: чего ждать от обновления прожиточного минимума

В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год правительство закрепило основные социальные стандарты, включая прожиточный минимум (ПМ) и минимальную зарплату. Было решено не изменять эти показатели и оставить их на уровне, установленном в 2024 году.

О том, как будет выглядеть прожиточный минимум в 2025 году, сообщается на официальном ресурсе Верховной Рады Украины. Согласно Закону №4059-IX, с 1 января 2025 года размер прожиточного минимума сохранится на текущем уровне для всех социальных групп:

для лиц пенсионного возраста – 2361 грн;

общая базовая величина – 2920 грн;

для детей до 6 лет – 2563 грн;

для детей 6–18 лет – 3 196 грн;

для трудоспособного населения – 3028 грн.

Прожиточный минимум также служит основой начисления зарплат в государственном секторе. В частности, при расчетах должностных окладов судей, таможенников и налоговиков учитывается показатель 2102 грн, а для окружных прокуроров – 1600 грн.

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Эти значения будут действовать в течение всего 2025 года – с 1 января по 31 декабря – без пересмотра или индексации.

Несмотря на то, что прожиточный минимум (ПМ) остается без изменений, он продолжает основным ориентиром для многих финансовых расчетов в государстве. В частности, его размер влияет на минимальные пенсии, размер пособия на детей, выплаты по безработице, льготы по налогообложению, размеры штрафов, а также сумму алиментов.

Согласно действующему законодательству, минимальные алименты составляют:

1 281 грн – на ребенка до 6 лет;

1 598 грн – на ребенка от 6 до 18 лет.

Рекомендуемые минимальные алименты равны полному прожиточному минимуму: 2 563 грн – для детей до 6 лет, 3 196 грн – для детей от 6 до 18 лет.

Максимальная сумма алиментов может достигать 25630 грн и 31960 грн соответственно.

Относительно других социально-экономических показателей:

Минимальная зарплата по тарифной сетке составляет 3028 грн;

Единый налог для ФЛП первой группы – 302,8 грн в месяц;

Стандартная налоговая льгота – 1514 грн, повышенная – 2271 грн;

В период военного положения максимальный размер пособия по безработице не превышает 8000 грн.

На 2025 год правительство не заложило в бюджет рост социальных стандартов. Это связано с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, государство пытается удержать экономическую стабильность и не допустить разгона инфляции. Во-вторых, значительная часть финансовых ресурсов продолжает устремляться на нужды оборонного сектора.

К тому же, из-за существующего дефицита бюджета правительство не имеет возможности увеличить социальные выплаты без риска для макроэкономической стабильности. В то же время в Кабинете Министров уверяют: действующий уровень социального обеспечения будет сохранен, а возможность повышения прожиточного минимума рассматривается уже на 2026-2027 годы.

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