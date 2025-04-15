Гроші на оплату комуналки: для кого в Україні передбачено нову виплату

В Україні, окрім субсидій і пільг, існують й інші форми підтримки для оплати комунальних послуг. Про них обізнані далеко не всі громадяни.

Так, соціально незахищені жителі Дніпра можуть скористатися муніципальною підтримкою для оплати комуналки. Про це повідомили в департаменті соціальної політики Дніпровської міськради, інформує "24 Канал".

Отже, мешканці Дніпра, які входять до окремих пільгових груп, мають право на отримання міської допомоги для сплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується:

дітей з інвалідністю;

осіб з інвалідністю I групи (у тому числі з порушенням зору, психічними захворюваннями, проблемами опорно-рухового апарату або тих, хто має інвалідність з дитинства);

осіб з інвалідністю II групи, набутої у дитячому віці.

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Сума щомісячної муніципальної допомоги змінюється залежно від сезону: у період з 1 квітня до 31 жовтня (тепла пора року) вона складає 500 гривень, тоді як у холодні місяці – з 1 листопада до 31 березня – виплата збільшується до 700 гривень на кожного члена родини з інвалідністю.

Які кроки необхідно здійснити для оформлення допомоги

Для оформлення муніципальної допомоги на сплату комунальних послуг жителям Дніпра слід звернутися до департаменту соціального захисту населення при міській раді та надати необхідний пакет документів. Зокрема, потрібно подати:

заяву;

копію паспорта або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання);

довідку про склад сім’ї (якщо дані відсутні в електронній картотеці);

медичну довідку або витяг з рішення експертної команди;

надати реквізити для оплати житлово-комунальних послуг.

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