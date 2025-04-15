Деньги на оплату коммуналки: для кого в Украине предусмотрена новая выплата

В Украине, кроме субсидий и льгот, существуют и другие формы поддержки для оплаты коммунальных услуг. О них осведомлены далеко не все граждане.

Так, социально незащищенные жители Днепра могут воспользоваться муниципальной поддержкой для оплаты коммуналки. Об этом сообщили в департаменте социальной политики Днепровского горсовета, передает "24 Канал".

Итак, жители Днепра, которые входят в отдельные льготные группы, имеют право на получение городской помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В частности, это касается:

детей с инвалидностью;

лиц с инвалидностью I группы (в том числе с нарушением зрения, психическими заболеваниями, проблемами опорно-двигательного аппарата или имеющих инвалидность с детства);

лиц с инвалидностью II группы, приобретенной в детском возрасте.

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Сумма ежемесячной муниципальной помощи меняется в зависимости от сезона: в период с 1 апреля по 31 октября (теплое время года) она составляет 500 гривен, тогда как в холодные месяцы – с 1 ноября по 31 марта – выплата увеличивается до 700 гривен на каждого члена семьи с инвалидностью.

Какие шаги необходимо предпринять для оформления помощи

Для оформления муниципальной помощи на оплату коммунальных услуг жителям Днепра следует обратиться в департамент социальной защиты населения при городском совете и предоставить необходимый пакет документов. В частности, нужно подать:

заявление;

копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства);

справку о составе семьи (если данные отсутствуют в электронной картотеке);

медицинскую справку или выписку из решения экспертной команды;

предоставить реквизиты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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