Сильный ветер, дожди с грозами и резкое понижение температуры до +12: прогноз погоды в Украине на 26 апреля.

В субботу, 26 апреля, в Украине прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами в некоторых регионах. Температура днем будет колебаться от +20 до +26 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Через территорию страны пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки. В южных, восточных и центральных регионах возможны дожди с грозами. В то же время на западе и севере (кроме Сумщины) будет преобладать сухая погода.

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В западных, северных и большинстве центральных областей температура снизится до +12...+17°C. На юге, востоке и в Днепропетровской области сохранится теплая погода — до +26 °C.

Ожидается порывистый ветер, местами штормового характера.

В столице ночью и утром будет идти дождь с грозами, но днем обойдется без осадков. Температура опустится до +12...+14°C.

Ранее мы говорили, что синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода.

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