Какие категории пенсионеров перечислят пенсию: ответ ПФУ

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Согласно информации, озвученной премьер-министром Денисом Шмыгалем, обновленные выплаты получат около 630 тысяч человек.

Перерасчет касается граждан, которые после выхода на пенсию или ее предварительного перерасчета продолжили работать. В первую очередь, речь идет о тех, кто с тех пор приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. Для них будет применен самый выгодный вариант обновления пенсии — с учетом как нового стажа, так и заработной платы, полученной после последнего назначения или пересмотра выплат. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Также в пересчет включены пенсионеры, которые пополнили свой страховой стаж менее чем на два года, но с момента последнего перерасчета прошло не менее двух календарных лет. В этом случае расчет будет производиться исключительно с учетом дополнительного стажа.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что данные для перерасчета берутся из реестра застрахованных лиц. Размер надбавки определяется индивидуально – в зависимости от конкретных обстоятельств каждого пенсионера.

Повышенные апрельские пенсии будут выплачены без задержек в привычные сроки – с 4 по 25 число месяца.

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