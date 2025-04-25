Пенсии 2025: перечислят ли их работающим пенсионерам

В 2025 году в Украине работающим пенсионерам автоматически произведут перерасчет пенсий. Это касается лиц, которые до 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии.

Перерасчет будет производиться с учетом приобретенного дополнительного стажа, а при необходимости — и нового заработка, полученного после назначения пенсии. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на часть четвертую статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Такой перерасчет происходит автоматически, без необходимости дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

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