Пенсії 2025: чи перерахують їх працюючим пенсіонерам

У 2025 році в Україні працюючим пенсіонерам автоматично проведуть перерахунок пенсій. Це стосується осіб, які до 1 березня 2025 року набули щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії.

Перерахунок здійснюватиметься з урахуванням набутого додаткового стажу, а за необхідності — і нового заробітку, отриманого після призначення пенсії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на частину четверту статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Такий перерахунок відбувається автоматично, без потреби додатково звертатися до Пенсійного фонду.

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