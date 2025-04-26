Как проверить начисление пенсии и избежать неправильной индексации: объяснение юриста

Юрист юридической компании "Сеть права" рассказывает, как проверить правильность индексации пенсии и почему украинцам, вышедшим на пенсию после 2020 года, иногда начисляют выплаты с нарушениями. Ежегодно в марте Кабмин принимает постановление, определяющее порядок индексации пенсий. Но для граждан, начавших получать пенсию с 2020 года, этот процесс часто проводился неправильно.

Вместо применения предусмотренных законодательством коэффициентов Пенсионный фонд насчитывал фиксированные суммы — по 100, 135 гривен и т.д. В то время как, например, в 2022 году индексацию должны осуществлять с коэффициентом 1,14, а в 2023 - 1,197. Об этом пишет ukr.news.

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Как узнать, правильно ли вам начислили пенсию?

Всё зависит от индивидуальной ситуации. Чтобы проверить расчеты, следует обратиться в Пенсионный фонд за выпиской о начислениях. Далее наши специалисты могут проанализировать данные, определить, была ли индексация проведена корректно, и рассчитать возможную сумму доплаты. Если будут обнаружены нарушения — предложим дальнейший план действий.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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